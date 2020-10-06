السيسي: تحية لشهداء حرب أكتوبر.. تركوا لنا وطنا حرا لا يقبل خضوعا ولا مهانة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والتقدير لشهداء وأبطال القوات المسلحة، على استبسالهم في حرب أكتوبر ونصرهم المجيد، مؤكدا أن القوات المسلحة، مستمرة في سعيها لحفظ كرامة الشعب المصري.

وغرد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة "تويتر": "في ذكرى نصر أكتوبر العظيم، أتوجه بتحية إجلال واعتزاز لشهداء وأبطال القوات المسلحة، على ما تركوه لنا من وطن حر تحت السيادة الوطنية.. لا يقبل خضوعا ولا مهانة".

وفي تغريدة أخرى قال الرئيس: "وإننى أنتهز هذه المناسبة التاريخية العظيمة، لأؤكد أن القوات المسلحة ورجالها البواسل، لعاقدون العزم على مواصلة المسيرة، والحفاظ على الأرض وصون كرامة الشعب، الذي يربطه بجيشه الوطني ميثاق وعهد.. وعقد لن ينفرط أبدا".