ضمن" 100 مليون صحة".. الكشف على 45 ألف مواطن بالأقصر

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، نشر فرق التوعية بجميع أنحاء ونجوع المحافظة للتعريف بمبادرة رئيس الجمهورية للأمراض المزمنة "100 مليون صحة" لتحذير الأهالي من مخاطر الاكتشاف المتأخر لتلك الأمراض وأهمية الكشف المبكر للحماية من المضاعفات المحتملة والخطيرة.

وأكدت المديرية، انتشار جميع الفرق الثابتة والمتحركة بمختلف أرجاء المحافظة بالميادين والهيئات العامة بالإضافة للقرى والنجوع، لضمان سهولة وصول المبادرة لجميع المواطنين، وبلغ عدد المواطنين الذين جرى الكشف عليهم من خلال المبادرة بالمحافظة حتى الأن ما يقرب من 45 ألف مواطن.

وقال الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن المديرية بدأت التجهيز لإطلاق فعاليات مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي بالمحافظة ابتداءًا من سبتمبر الجاري وحتى نهاية ديسمبر المقبل، حيث تهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة (السكر والضغط ) والاعتلال الكلوي وكذلك متابعة الفحص والعلاج والحد من المضاعفات ووفيات تلك الأمراض، كما تستهدف المبادرة كل من الفئات العمرية فوق 40 عاماً، وجميع المواطنين من عمر 18 إلى 40 عامًا، والذين سبق تسجيلهم لقاعدة بيانات في مبادرة 100 مليون صحة السابقة بارتفاع السكر أو الضغط.

وفي ذات السياق قامت مديرية الصحة بالأقصر بتجهيز مايقرب من 59 نقطة وفريق طبي بجميع أنحاء المحافظة منها 6 نقاط متحركة، ليتم العمل على فترتين من 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا ومن 3 عصرًا وحتى 9 مساءًا طوال أيام الأسبوع، كما تم التشديد على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنظيم المترددين بتحقيق التباعد الاجتماعي الذي يضمن سلامة المواطنين.