محمد ثروت: كنت في طنطا خلال حرب أكتوبر.. "مكناش مصدقين"

كشف المطرب محمد ثروت، تفاصيل رد فعله عند سماعه خبر عبور القوات المسلحة لأرض سيناء عام 1973، قائلًا إنه كان متواجدًا آنذاك في بلده طنطا، وجميعهم فوجئوا الساعة 2 الظهر بالعبور ولم يصدقوا ذلك، "كنا مكسورين وحزانى، وكان الشعب وصل لمرحلة مفيهاش تالت إما النصر أو الشهادة".

وأضاف "ثروت" خلال لقاء ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلاميتان جاسمين طه، ونهى عبدالعزيز، أن أولاد خالته منذ 1976 كانوا في الجيش ولم يخرجوا إلا مع الانتصار، "محدش كان مصدق الانتصار، وكان فيه روح عاوزين نستلهمها دلوقتي، اللي هي روح أكتوبر، العقل الجمعي مع المصريين تم في لحظة".

وتابع أنه يجب أن يعرف أبناؤنا وأحفادنا أن بلدنا متميزة، وأنها حضن للعالم كله، وتحتضن كل القادمين لها من أجناس مختلفة، منوهًا إلى أن مصر احتضنت الأرمن واليونانيين والمغاربة واليمنيين والسوريين وغيرهم.

وأكد أنه لم يغب عن الساحة الفنية، بل على العكس قام بتأليف أغنية بعنوان "برب طه والمسيح احموا مصر" 2011، وذلك رغم الاحداث التي مرت بها مصر، لافتًا إلى أنه يحب أن يحافظ على رصيده لدى متابعيه.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة، اليوم؛ بمرور 47 عامًا، على ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، وتحرير سيناء من العدو الإسرائيلي، والتي قام باحتلالها عقب حرب 5 يونيو عام 1967، وقام المصريون طوال 6 سنوات، هي من الفترة 1967، حتى 1973، بالاستعداد لمعركة النصر المبين، والتي أنهت أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر في السادس من أكتوبر عام 1973.