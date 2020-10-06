مفاجأة.. علاقة جمعت أيمن نور وآيات عرابي في بيروت انتهت بالانفصال

كشفت مصادر لـ"الوطن"، عن سر الخلافات التي وقعت بين الهارب أيمن نور والإخوانية آيات عرابي، التي وصلت إلى تبادل الاتهامات، مؤكدة أن الخلافات تعود إلى علاقة سرية جمعت بينهما، خلال إقامتهما في بيروت، قبل أكثر من عام.

وأضافت المصادر، أن أيمن نور وآيات عرابي، أقاما علاقة خلال الفترة التي أقاما فيها داخل بيروت، واستمرت العلاقة السرية بعيداً عن الإعلام لنحو أقل من عام، حتى إنتهت إلى قرارهما بالانفصال، لتستقر عرابي في الولايات المتحدة الأمريكية، ويستقر أيمن نور في تركيا.

وأشارت المصادر إلى أن قرار الانفصال جاء بناء على رغبة آيات عرابي، بعد أن كشفت علاقة أيمن نور ببعض السيدات خلال فترة علاقتهما، وهو ما دفعها إلى طلب الانفصال، ثم تطورات الخلافات الشخصية إلى اتهامات متبادلة بالاحتيال والسرقة.

خناقة بين الهارب أيمن نور والإخوانية آيات عرابي.. "شوفوهم وهم بيتحاسبوا"

وكانت الإخوانية آيات عرابي، هاجمت الهارب أيمن نور، واصفة إياه بـ"نفاية ووجه محروق.. أيمن لمبة"، وأنه يعمل على إعادة تدوير الوجوه المحروقة.

وكتبت آيات عرابي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: "إعادة تدوير الكروت المحروقة، هناك اتجاه الآن على بعض قنوات إسطنبول لإعادة تدوير بعض النفايات والوجوه المحروقة، والتي لا تصلح إن قمت بتخريطها للاستهلاك الآدمي مثل عبده مشتاق الشهير بـ"أيمن لمبة".

وأكدت: "أيمن نور يطلق تصريحات بلهاء كالعادة وتخرج من فاشل، عبده مشتاق تمَّ دسه بين الصفوف في إسطنبول لزرع الفرقة والكراهية بين مؤيدي محمد مرسي عن طريق مبادرات وأد الشرعية".

وفي المقابل هاجم أيمن نور الإعلاميين الإخوان ونهم آيات عرابي ، واعتبر أن خطاب آيات عرابي ومعتنز مطر ومحمد ناصر جزء مما وصفة بـ"فشل التنظيم"، ورد نور على اتهامات آيات عرابي قائلا: إنها تروج أكاذيب بهدف الظهور في الصورة.