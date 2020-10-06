النفط يواصل مكاسبه مع مغادرة ترامب المستشفى وعودته للبيت الأبيض

واصلت أسعار النفط العالمية ارتفاعها خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بعد أن حققت أكبر مكاسب يومية لها منذ شهر مايو الماضي خلال جلسة أمس الاثنين بدعم التقارير الإيجابية حول حالة الرئيس دونالد ترامب الصحية وعودته السريعة إلى البيت الأبيض بعد مكوثه أقل من 3 أيام في المستشفى عقب تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.5% عند مستوى 41.49 دولار للبرميل، بعدما كان قد قفز بنسبة 5.1% خلال جلسة أمس ، كما صعد سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر نوفمبر بنحو 0.2% إلى 39.42 دولار للبرميل بعدما حقق أمس مكاسب بنسبة 5.9%.

ونقلت وكالة بلومبرج عن وارين باتريسون، رئيس دائرة استراتيجية السلع لدى مصرف (آي إن جي ) قوله:"تستشعر الأسواق العالمية بما في ذلك أسواق النفط ارتياحا من فكرة مغادرة الرئيس ترامب للمستشفى و عودته للبيت الأيبض، وأتوقع أن تتلقى مزيدا من الدعم خلال جلسات هذا الأسبوع وسط تفاؤل حيال تمرير الحزمة التحفيزية الإضافية لدعم الاقتصاد الأمريكي".

وقد غادر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الاثنين، مركز "وولتر ريد" الطبي العسكري، حيث تلقى علاجا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليعود إلى البيت الأبيض.

وأكد ترامب، في تغريدة نشرها عبر التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه سيعود قريبا إلى أنشطته في إطار الحملة الانتخابية، متهما "وسائل الإعلام الكاذبة" بمواصلة نشر "أخبار مزورة" حوله.

كما ذكر المتحدث باسم حملة ترامب لانتخابات الرئاسة الأمريكية، تيم مورتو، أن الرئيس الحالي يعتزم المشاركة في المناظرة المقبلة مع منافسه الديمقراطي، جو بايدن، يوم 15 أكتوبر في ميامي.