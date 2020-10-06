محافظ أسيوط: خطة زمنية لتشغيل مشروعات الصرف الصحي بالقرى والمدن

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بدء تنفيذ خطة زمنية عاجلة لتشغيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي جرى الانتهاء منها بمراكز المحافظة وتذليل كافة العقبات أمام التشغيل بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وبناءًا على توصيات اجتماع المحافظ مع رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا، عبر الفيديو كونفرانس.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم، مع المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

واستعرض محافظ أسيوط الموقف التنفيدي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالإضافة إلى المشروعات التي تم الانتهاء منها بمراكز المحافظة مؤكدًا تذليل كافة المعوقات لنهو تلك المشروعات طبقًا للتوقيتات الزمنية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ تنظيم زيارات لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها فضلًا عن المشروعات التي تم الانتهاء منها للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل كافة العقبات معلناً قرب تشغيل مشروع صرف صحي مركز ديروط ومشروع صرف صحي مركز منفلوط خلال الفترة القادمة بعد تلافي جميع الملاحظات وتسليمهما لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لبدء التشغيل وتغطية مركزي ديروط ومنفلوط.

ووجه المحافظ مسئولي الهيئة القومية وشركة مياه الشرب إلى تشكيل لجان للمتابعة والمعاينة على الطبيعة للمشروعات التي يجرى تنفيذها والمشروعات التي تم الانتهاء منها وتلافي جميع الملاحظات مع الشركات المنفذة وفقًا للمواصفات والاشتراطات الفنية لبدء التشغيل التجريبي لمحطات المعالجة والرفع.

وأضاف المحافظ إنه يجري اتخاذ خطوات جادة لسرعة تشغيل مشروعي صرف صحي "صدفا/الغنايم" و "ساحل سليم/البدارى " بعد مخاطبة الشركات المنفذة لإنهاء الاجراءات والبدء في التجارب تمهيدًا للتشغيل النهائي لخدمة 5 مدن وقراهم مشيرًا إلى استمرار اللقاءات والزيارات الميدانية لمتابعة تنفيذ المشروعات على الطبيعة واستكمال اعمال التشغيل ونهوها في توقيتاتها المحددة.