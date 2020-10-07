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محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 7-10-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:37 ص | الأربعاء 07 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

مولود برج السرطان مجتهد إلى حد كبير، ويطمح في الوصول إلى أعلى المناصب داخل المنظمة التي يعمل بها.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للتأمل، وتساعدك بصيرتك على الاستنتاج الجيد، فقط لا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تجعلك مقبلا على الحياة وتشعر بالتفاؤل والرضا، بشرط ألا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجمة الأمريكية كريستين بيل، ويوافق تاريخ ميلادها 18 يوليو.

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