"بلطيم والمصيف" تنفذان محاكاة لمواجهة "السيول"

نفذت مدينتا بلطيم ومصيف بلطيم التابعتان لمحافظة كفر الشيخ، نموذجي محاكاة استعدادا للأمطار والسيول، حيث نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بلطيم، برئاسة اللواء أحمد السنوسى، سيناريو لمواجهة الأزمات لضمان توفير الحماية الشاملة للأفراد والمنشآت، عبر وضع خطة شاملة توضح مراحل إدارة الأزمات والكوارث وآليات إدارتها ومواجهة الكوارث والحالات الطارئة التى قد تتعرض لها البلاد وقت حدوثها.

وقال رئيس مدينة بلطيم، إن المحاكاة جرت بالتنسيق الكامل والتعاون مع منطقة مياه بلطيم، من خلال تجسيد بانوراما حية بالمناطق الأكثر تجمعآ لمياه الأمطار بشارع جمال عبدالناصر، حيث جرى ضخ المياه عبر البلاعات للتأكد من جاهزيتها ومدى إستيعابها لمياه الأمطار، بحضور نواب رئيس المدينة، وعدد من مشرفي وعمال قطاع الصرف الصحى بالمدينة .

وفي نفس السياق، نفذت الوحدة المحلية بمدينة مصيف بلطيم، برئاسة اللواء محمد هاني، محاكاة في إطار رفع درجة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة تجمعات مياه الأمطار والسيول والتعامل مع أي موقف طارئ بشكل فورى بمشاركة معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى وسيارات الحماية المدنية والمعدات الخاصة بالمدينة .

ونفذت المدينة بياناً عملياً وسيناريو المحاكاة على الطبيعة لقياس كيفية مواجهتها في حالات الطوارئ وذلك للتاكد من جاهزيه المعدات والسيارات وذلك للحفاظ على البنية الأساسية من الانهيار وحماية المواطنين من آثار الأمطار والسيول المتوقعة.