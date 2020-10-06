سيناريوهات "محاكاة" استعداداً للسيول وحملات للنظافة بكفر الشيخ

أشاد محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، بمستوى جاهزية مختلف مدن ومراكز المحافظة لاستقبال أي أمطار غزيرة أو سيول محتملة، والذي ظهرت عليه خلال التدريبات التي تم إجراؤها مؤخراً، كما أشاد بمستوى النظافة في غالبية المدن، وفي مقدمتها مدينتا بلطيم ودسوق.

تزامنت تصريحات محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مع تدريب "محاكاة" نفذه مجلس مركز ومدينة كفر الشيخ، بحضور رئيس المدينة اللواء شعبان مبروك، للتصدي لأي أزمات مفاجئة، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تم خلالها دفع كميات كبيرة من المياه في مطابق الصرف وصفايات الأمطار، في عدد من الشوارع بشرق وغرب مدينة كفر الشيخ، للوقوف على مدى جاهزيتها لتصريف مياه الأمطار.

كما تفقد رئيس مدينة بلطيم، العميد هاني محمد عبد القوى، حملات النظافة وأعمال التجميل الجارية بالمدينة الساحلية، للحفاظ على شكلها الجمالي والحضاري، وتابع أعمال رفع المخلفات والقمامة بنطاق مداخل ومخارج المدينة، كما تابع تجربة لاختبار معدات مواجهة الأمطار.

ووجه "عبد القوي" بسرعة رفع الإشغالات المخالفة، خاصةً عند مداخل ومخارج المدينة، وإزالة الإعلانات واللافتات غير المرخصة بنطاق المدينة، كما تفقد الحملة الميكانيكية، مشدداً على غلق البوابات الخاصة بالحملة الميكانيكية نهائياً، خاصةً خلال الفترة المسائية، لتأمين السيارات والمعدات ليلاً، وتسليم أفراد الأمن بنظام الورديات ومحاسبة المقصرين، كما حذر من تعدي أصحاب المحال على الارصفة، مؤكداً أنه سيتخذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي نفس السياق، تابعت المهندسة عايدة رياض، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال تطوير إنارة طريق "دسوق - فوه"، مع إحلال وتجديد جزئي لشبكة الإنارة العامة من أسلاك وحوامل وعوازل، استعداداً لفصل الشتاء، بالإضافة إلى استبدال كشافات "الصوديوم" بكشافات "الليد" الموفرة، كما تابعت أعمال تطهير خطوط الصرف الصحي، وحملات النظافة والصيانة الجارية في عدة مناطق بدائرة المركز.

وشهد المهندس أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، والمهندس أشرف المحمدي، وكيل وزارة الرى بكفر الشيخ، المناورة التي نظمها مجلس المدينة، بالتعاون مع ري كفر الشيخ، وري محافظة الغربية، بمحطة طلمبات "مصرف نمرة 5"، بناحية "الكراكات"، في مدينة بيلا، استعداداً لاستقبال موسم الشتاء.