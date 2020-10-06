"رمز الأمان" أغنية وطنية جديدة تجمع الخيامي والجخ وكريم حراجي

طرحت شركة "كامب" للإنتاج الفني، على قناتها الرسمية على "يوتيوب" أغنية وطنية بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، بعنوان "رمز الأمان"، للشاعر الكبير هشام الجخ بمشاركة المطرب الشاب كريم حراچي، الذي يعد أحدث المواهب الفنية الشابة التي تقدمها "كامب".

"رمز الأمان" إهداء من الدكتور ياسر القصراوي رئيس مجلس إدارة "كامب" للجيش المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى 47 لحرب أكتوبر، والأغنية من كلمات الشاعر هشام الجخ، وألحان محمود خيامي، وتوزيع محمود الشاعري، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج أحمد حمدي.

واحتفلت شركة "كامب"، بالتوقيع مع حميد الشاعري لإنتاج ألبومه الجديد، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور ياسر القصراوي، ومجموعة كبيرة من وسائل الإعلام.

وأعلنت الشركة خلال حفل التوقيع، لأول مرة عن تفاصيل وموعد طرح ألبوم حميد الشاعري، والمقرر بداية الشهر المقبل، الذي يعود فيه حميد للساحة الفنية، بعد غياب 14 عاما، منذ آخر ألبوماته "روح السمارة" في عام 2006.

ويحمل الألبوم اسم "أنا بابا"، ويضم 10 أغنيات، تعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، من بينهم تامر حسين وعنتر هلال، ومحمد البوغة، وعزيز الشافعي، ومحمد رحيم، وطارق عبدالجابر، وتوما، وغيرهم من الأسماء.

ويضم الألبوم الجديد أغنية مع مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، الأغنية بعنوان "زحمة الأيام"، من كلمات الراحل سامح العجمى، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، كما يقدم حميد بالألبوم موهبتين غنائيتين، وهما المطربة چوري والمطرب الشاب يوسف.

جدير بالذكر أن حميد الشاعري ساهم من قبل في تقديم مجموعة من الأصوات الشابة في وقتها أصبحت نجومًا على الساحة الفنية فيما بعد، منها مصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس وفارس وغيرهم، إضافة لمجموعة من الشباب الجدد، منهم هيثم شاكر وحسام حبيب، كما كانت له إسهامات قوية في تطوير الموسيقى المصرية، جعلت منه رائدًا لجيله في وقتها.