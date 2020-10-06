"شردي" يعلن عن سلسلة حلقات للحديث عن نصر أكتوبر المجيد

أعلن الإعلامي محمد شردي، عن تنظيم سلسلة من الحلقات على قناة "الحياة"، خلال الأيام المقبلة من أجل الحديث عن انتصارات أكتوبر، احتفالا بالذكرى الـ47 من النصر المجيد.

وقال "شردي"، في تقديمه في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن انتصارات أكتوبر تحتاج لدراسات كبيرة، خاصة بعد الهزيمة التي تلقاها الجيش المصري في حرب 1967، وكيفية استعادة الجيش نفسه من جديد من أجل الانتصار الأعظم في أكتوبر.

وتابع، أنه مازال يتذكر الهزيمة والانكسار والنظرات التي وجدها بعد 1967، ومن ثم العودة من جديد والنصر بداية من حرب الاستنزاف، ومن ثم الفرحة الكبرى بحرب 1973 المجيدة: "جيلي مازال يتذكر الانتصارات والاحتفالات، ويجب على الناس تذكر الفرحة وقتها".

وأشار الإعلامي محمد شردي، إلى أنه قرر عمل سلسلة من الحلقات عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تبدأ بحلقة اليوم باستضافة اللواء سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، للحديث عن أسرار حرب أكتوبر المجيدة، وكيفية استعادة بناء الجيش من جديد بعد النكسة، وحتى الانتصار.