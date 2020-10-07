الأوراق المطلوبة لترميم مقبرة ورخصة مدفن وتعيين تربي بالقاهرة

أكدت محافظة القاهرة، على ضرورة تبسيط الإجراءات المطلوبة من المواطنين للحصول على خدمات، وتحديد الأوراق والخطوات المطلوبة، للحصول على أى خدمة تقدمها المحافظة.

رصدت "الوطن"، عدد من الخدمات التى تقدمها محافظة القاهرة ومنها الآتي:

صورة ترخيص مدفن

أولا: طلب استخراج صورة طبق الاصل من ترخيص الانشاء للمدفن او المقبرة، فالاوراق المطلوبة :

1- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب بعد الاطلاع علي الاصل .

2- اعلام وراثه لمنتفع بالمدفن في حالة وفاة المنتفع الاصلي.

3- المستندات التي تفيد صله مقدم الطلب بالمنتفع الاصلي

تعيين تربي

ثانيا: طلب تعيين تربي تتمثل الاوراق المطلوبة في الآتي:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب بعد الاطلاع على الأصل.

2- أصل شهادة الميلاد.

3- أصل المؤهل.

4- أصل الخدمة العسكرية.

5- برنت من التأمينات يفيد بأنه متفرغ.

6- أصل الصحيفة الجنائية.

7- عدد 4 صورة شخصية.

ترميم المقابر

ثالثا: طلب ترميم مدافن يتطلب الآتي:

1- إعلام ورثة صاحب المدفن.

2- توكيلات من الورثة.

3- محضر فقد الرخصة.

4-صورة بطاقة مقدم الطلب.

تصريح ترميم

رابعا: طلب استخراج تصريح ترميم للمدفن او المقبرة يتطلب الآتي:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب بعد الاطلاع علي الأصل.

2- إعلام ورثة المنتفع بالمدفن في حالة وفاة المنتفع الاصلي.

3- المستندات التي تفيد صله مقدم الطلب بالمنتفع الاصلي.

4- صورة من الترخيص الخاص بالمدفن إن وجد.

رخصة مدفن جديد

خامسا: الحصول على رخص المدافن الجديدة يتطلب تقديم:

1- صورة بطاقة الزوج بعد الاطلاع على الأصل.

2- صورة بطاقة الزوجة والاولاد وشهادة الميلاد للقصر.

3- أصل إيصالات السداد.