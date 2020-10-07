حظك اليوم الأربعاء 7-10-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج القوس يعشق السفر والتنقل من مكان لآخر، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

اليوم اعتمد على روحك الحذرة كي تتفادى العقبات والوقوع في أخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب الحدة مع شريك حياتك وأن تظهر رغباتك بلطف.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان كريم فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 ديسمبر.