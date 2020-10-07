مرشحة قائمة "من أجل مصر": أتمنى تولي سيدة منصب وكيل البرلمان.. ودعوات المقاطعة يائسة

أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب ومقرر المجلس القومى للطفولة والأمومة بالبحيرة، وعضو القائمة الوطنية «من أجل مصر» لغرب الدلتا، أن التركيبة فى مجلس النواب المقبل ستختلف تماماً، خاصة أن المجلس الجديد من المتوقع أن يضم أكبر تمثيل للمرأة.. وإلى نص الحوار

ما تقييمك لاختيارات مرشحى القائمة؟

- الاختيارات تمت وفق معايير كثيرة وصعبة ومهمة استهدفت تحقيق النسب المقررة للفئات مثل المرأة والشباب والأقباط وذوى الإعاقة والمصريين بالخارج والعمال والفلاحين، وتم بالتنسيق مع الأحزاب المشاركة فى التحالف وهى 12 حزباً، إضافة إلى الشخصيات العامة، وتم اختيار العناصر والمرشحين بشكل دقيق من خلال عدة معايير أبرزها الشعبية وحسن السمعة والكفاءة والخبرة السياسية، وهذا ليس معناه أن من لم يتم اختيارهم لا تنطبق عليهم المعايير.

وما توقعاتك لتمثيل المرأة فى مجلس النواب المقبل 2021؟

- الرئيس السيسى هو الداعم الأكبر للمرأة، وتجلى هذا فى تمثيلها وتمكينها فى كافة المجالات، فهناك 8 وزيرات، وأثبتت المرأة قدرتها السياسية مؤخراً على خوض غمار المعارك السياسية، وتجلت أكثر فى كسر القيود الاجتماعية، فمثلاً للمرة الأولى نرى هذا الحجم أو العدد من مرشحات الفردى من المرأة فى القرى وفى صعيد مصر، وهناك مرشحات صغيرات السن، وهى خطوة كبيرة لم تكن موجودة من قبل، وهذا يرجع إلى دعم الرئيس السيسى.

وماذا عن الشباب وباقى الفئات، هل ترين أن وجودها يمثل قوة للبرلمان؟

- القوائم الوطنية الأربع «من أجل مصر» تضم كافة الفئات من عمال وفلاحين وأقباط ومصريين بالخارج وشباب، إضافة إلى تمثيل نوعى من مستقلين أو شخصيات عامة وأحزاب وتنوع فئات من رجال أعمال وخبراء تعليم وأطباء ومهندسين وأساتذة جامعات وغيرهم، وهو أمر مهم ليكون هناك تنوع تحت القبة وتمثيل لكل فئات الشعب، خاصة أن من ضمن معايير اختيار المرشحين الشعبية بين أهل دائرتهم وحسن السمعة والقدرة على إقناع أهل الدائرة والتفاوض لحل الأزمات وتلبية الخدمات العامة والقبول والثقل الاجتماعى.

ما ردك على الشائعات الإخوانية التى طالت الانتخابات؟

- تعودنا أن نلقى أشكالاً وألواناً من هذا التيار المتلون من الإخوان وأعوانهم لوقف أى تقدم أو إنجاز للدولة، ولا أهتم بأى دعوات للإخوان، خاصة الدعوات الأخيرة اليائسة، والرد الذى يليق بهم هو الاتحاد والاصطفاف الداخلى وحول القيادة السياسية وكثرة العمل والاجتهاد.

المنافسة

هناك قوائم أخرى تستطيع أن تنافس مع قائمة «من أجل مصر» وهذا حق دستورى، وفى النهاية الانتخابات يحسمها الأصوات والإقبال على الصناديق، ومما لا شك فيه أن تمثيل المرأة بالقائمة والمقاعد الفردية للتحالفات قد يكون مرضياً ويحظى بالأريحية لثقة الأحزاب بمرشحيها، ونأمل أن تنتهى فكرة نائب الخدمات فى برلمان 2021 بوجود المجالس المحلية المختلفة المستويات لخدمة أهل الدائرة لمساعدتهم فى احتياجاتهم.