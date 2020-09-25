اليوم.. القائمة الوطنية من أجل مصر تتقدم بأوراق مرشحيها

تتقدم القائمة الوطنية من أجل مصر، اليوم الجمعة، بأوراق مرشحيها استعدادا لخوض الانتخابات النيابية 2020.

ووفقا لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية جمهورية مصر العربية، تجرى الانتخابات فى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى بواقع "284" مقعدا، 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.و يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعد لكل منها.

ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا لها.

وتشكل كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين، مترشحا من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشحا من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.

وتشكل كل قائمة مخصص لها عدد 100 مقعد الأعداد والصفات الآتية: تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.

ويجيز القانون تشكيل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم، وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبا بالمستندات التى تحددها الهيئة.و إيصال إيداع مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 42 مقعدا، ومائة ألف جنيه للقائمة المخصص لها 100 مقعد.

وتشكل الدوائر الانتخابية الأربع للقوائم المغلقة المطلقة على مستوى الجمهورية من:

دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة 100 مقعد، وشملت "القاهرة بنحو 31 مقعدا، والقليوبية 14 مقعدا، الدقهلية 17 مقعدا، والمنوفية 13 مقعدا، والغربية 1 مقعد وكفر الشيخ 9 مقاعد".

دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، وعددها 100 مقعد

وشملت "الجيزة 23 مقعدا، الفيوم 9 مقاعد، بنى سويف 8 مقاعد، المنيا 14 مقعدا، أسيوط 11 مقعدا، والوادى الجديد مقعدين، وسوهاج 13 مقعدا، وقنا 9 مقاعد، الآقصر 4 مقاعد، أسوان 4 مقاعد، البحر الآحمر 3 مقاعد.

دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، وعددها 42 مقعدا، وشملت "الإسكندرية 17 مقعدا، البحيرة 20 مقعدا، مطروح 4 مقاعد".