تفاصيل مبادرة "Have a Dream" لدعم المتضررين من انفجار لبنان

استضاف الإعلامي أحمد يونس ببرنامجه "أتوبيس السعادة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، أصحاب مبادرة "HAVE A DREAM" لرفع الركام ودعم المتضررين من انفجار مرفأ بيروت.

وقال علي أمين، مدير مشروع في مؤسسة "مصر الخير"، إن عدد المتطوعين الذين سافروا لبيروت 20 فردا، جميعهم فتيات عدا 4 فقط، والفكرة تكونت في البداية من 3 أشخاص، وكانوا ينوون السفر في أجازة العيد للسياحة في لبنان، ولكن بسبب إغلاق الطيران هناك بسبب كورونا قرروا تأجيلها، وعند وقوع الانفجار قرر أحدهم السفر إلى هناك للاطلاع ثم تبع ذلك سفر البقية.

وأضافت كاثرين عزيز، تعمل ببرنامج "الحرية من الإدمان والإيدز"، أنها سافرت مع فريق المبادرة للبنان في الدفعة الثانية، لافتة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تسافر للبنان كمتطوعة، ما أدى لتكوينها أصدقاء هناك، "لما شوفت الانفجار حاجة جوايا اتهزت وقولت لازم أعمل حاجة، ومكنتش وأنا مسافرة عارفة الدنيا هتمشي إزاي واكتشفت إني هعمل حاجة واتنين وتلاتة".

وأشارت شروق مصطفى، أخصائية تدريب، إلى أنها متطوعة هي وأصدقاؤها لتقديم المساعدات في مصر من خلال برنامج "مستورة"، وعند حدوث انفجار المرفأ لم تتوقع أنها ستسافر لهناك نظرا لصغر عمرها، ورفض أهلها، وعندما رأت المبادرة تقدمت للانضمام بها.

وتابعت: "مكنش معايا فلوس البرنامج رغم إني اتقابلت"، ما اضطرها لكتابة "بوست" على صفحتها الشخصية بـ"فيسبوك"، "لقيت صحابي بعتولي كل الفلوس اللي محتاجها، ولما سافرت الناس بتشوفنا من لهجتنا مكنتش مصدقة إن فيه ممكن ناس يجوا من بلد تانية مخصوص عشان المساعدة وعلى حسابهم كان دة بالنسبة لهم انبهار".