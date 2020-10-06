سمير فرج: حصار الجيش المصري لميناء إيلات أحدث هلعا ورعبا للإسرائيليين

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، إن مصر بدأت بالهجوم في حرب أكتوبر بـ5 فرق مشاة، وكان هناك تعجب كبير من الهجوم بالمشاة في البداية، وذلك وفقا لخطة سعد الشاذلي في التوجيه 41، التي نجحت بشكل كبير بعد تنفيذ الخطة مثلما وُضعت.

وأضاف "فرج"، في لقاء خاص مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الجيش المصري نجح في العبور، وتدمير خط بارليف، وكان من أهم الأسباب، عنصر المفاجأة والتوقيت الخاص بالهجوم، "مفيش حرب في العالم قامت الضهر، وده كان من أسباب الفوز في الحرب".

وأشار إلى أن الطيران المصري وخط الدفاع الجوي، أحد الأسباب في تدمير خط بارليف بشكل كبير، حيث قدموا دور مهم جدا في الحرب، متابعا: "أحلى خبر سمعته في حياتي، كنت أجلس في الوحدة، والتقط اللاسلكي المصري، إشارة من قائد الطيران الإسرائيلي وهو يعطي توجيها للجنود "ممنوع الاقتراب من قناة السويس 15 كيلو، وهو ما يعني عبور الطيران المصري وسيطرته على قناة السويس".

وأوضح أن مصر نجحت أثناء الحرب في إغلاق ميناء إيلات، وعمل حصار بحري عليه، وكانت تلك الخطوة ضربة مفاجئة للجيش الإسرائيلي، وأحدثت هلعا ورعبا بين الإسرائيليين، خاصة أنهم مُنعوا من العبور من هذا المكان.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والتقدير لشهداء وأبطال القوات المسلحة، على استبسالهم في حرب أكتوبر ونصرهم المجيد، مؤكدا أن القوات المسلحة، مستمرة في سعيها لحفظ كرامة الشعب المصري.

وغرد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة "تويتر": "في ذكرى نصر أكتوبر العظيم، أتوجه بتحية إجلال واعتزاز لشهداء وأبطال القوات المسلحة، على ما تركوه لنا من وطن حر تحت السيادة الوطنية.. لا يقبل خضوعا ولا مهانة".

وفي تغريدة أخرى قال الرئيس: "وإننى أنتهز هذه المناسبة التاريخية العظيمة، لأؤكد أن القوات المسلحة ورجالها البواسل، لعاقدون العزم على مواصلة المسيرة، والحفاظ على الأرض وصون كرامة الشعب، الذي يربطه بجيشه الوطني ميثاق وعهد.. وعقد لن ينفرط أبدا".