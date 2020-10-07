علاء مبارك: لمسنا مشاعر نبيلة نحو الوالد في ذكرى انتصار أكتوبر

أعرب علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن بالغ احترامه وتقديره للمشاعر النبيلة التي لمسها نحو والده من جموع المصريين في ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيد.

وقال "مبارك"، خلال تغريده له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": الحمد والشكر لله، تعجز الكلمات عن وصف إحساسنا أمام هذا الاحترام والتقدير الكبير والمشاعر النبيلة التي لمسناها نحو الوالد من جموع المصريين ومن الأشقاء العرب في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، خاصة وان هذه أول ذكرى يغيب عنها الوالد، نتقدم للجميع بخالص الشكر والتقدير ووافر الامتنان".

وكان نشر علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، فيديو لآخر ما قاله والده عن حرب أكتوبر، في ذكرى الانتصار المجيد والتي تحل اليوم.

وعلق "مبارك" على الفيديو قائلًا: "الراحلون وإن طال الغيابُ بهِم باقون في القلب ما غابوا ولا رحلوا، اللهم اغفر لوالدي وارحمه واعف عنه واجعله من أهل الجنة يا رب".

ووجه تحية للقوات المسلحة وشهداء الوطن: "تحية تقدير واحترام لقواتنا المسلحة ولكل شهداء الوطن في ذكرى انتصارات أكتوبر، حفظ الله مصر من كل سوء".

وتحتفل مصر والقوات المسلحة، اليوم، بمرور 47 عامًا على نصر السادس من أكتوبر عام 1973، وتحرير سيناء من العدو الإسرائيلي، والتي قام باحتلالها عقب حرب 5 يونيو عام 1967، وقام المصريون طوال 6 سنوات، هي من الفترة 1967 حتى 1973 بالاستعداد لمعركة النصر المبين.