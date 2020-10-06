أهالي كفر "مصيلحة" في ذكري أكتوبر: "مبارك" فخر المنوفية

"حارب وانتصر، ونجح في قيادة الضربة الجوية الأولى"، هكذا تحدث أهالي قرية "كفر مصيلحة"، التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، عن الرئيس الراحل حسني مبارك، باعتباره أحد قادة حرب أكتوبر 1973، الذين سطروا انتصاراً مجيداً في واحدة من أعظم حروب العصر الحديث.

وعبّر أهالي القرية عن فخرهم بالرئيس الراحل، الذي نشأ بينهم، قبل أن يتولى رئاسة مصر لما يقرب من 30 عاماً، إلى أن تنحى عن السلطة في 11 فبراير 2011، تحت ضغوط "ثورة 25 يناير"، ورحل في 25 فبراير 2020، عن عمر ناهز 92 عاماً.

"الوطن" شاركت أبناء قرية "كفر المصيلحة" ذكريات نصر أكتوبر، حيث حرص "أحمد عادل مبارك"، أحد أبناء عمومة الرئيس الراحل، على توجيه التحية لكل شهداء وأبطال حرب أكتوبر، وفي مقدمتهم "مبارك"، في الذكرى 47 للانتصارات المجيدة، وقال: "إننا جميعاً نتشرف بأن يكون الرئيس مبارك أحد أفراد عائلتنا، وهو أحد أبطال حرب أكتوبر، وصاحب الضربة الجوية الأولى، التي فتحت أبواب النصر".

وقال "سعيد محمود عمارة"، أحد أبناء القرية: "عندما نتحدث عن الرئيس مبارك، نقول إنه كان عظيماً بمعنى الكلمة، وكان باراً بأبناء القرية، رغم عدم زيارتها بسبب ضغوط العمل، وكل ما قدمه من تضحيات من أجل الوطن"، معتبراً أنه كان له "الفضل" في الضربة الجوية، والاستعداد لها، عن طريق تدريب الطيارين، والسرية التامة، حتى تحقيق النصر.

ووجه "عمارة" التحية لكل من شارك في انتصارات أكتوبر، قائلاً: "رحم الله الشهداء، وربنا يبارك في عمر اللي موجودين، فهم وضعوا أرواحهم على أكفهم، رافعين شعار الله أكبر، مما كان له أثر كبير في نفوس القوات أثناء العبور".

وقال المهندس فوزي نور الدين، أحد أبناء القرية، إن "مبارك قدم لمصر الكثير، وله دور كبير في نصر أكتوبر المجيد، ولكن الإخوان كعادتهم أرادوا هدم كل شيئ جميل في مصر"، مؤكداً أن "جميع أبناء القرية يحبون الرئيس مبارك، ويدعمون الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل ما تشهده مصر من تطورات كبيرة".

وقالت "أم أسماء"، إحدى جيران أسرة الرئيس الراحل لمدة 40 سنة، إن "مبارك كان محبوباً بين جميع أفراد الشعب المصري، وقدم الكثير في حرب أكتوبر، من خلال قيادة القوات الجوية"، وأضافت أن "حرب أكتوبر يفخر بها كل المصريين والعرب، لانتصارنا عن العدوان الإسرائيلي، وإسقاط كل مخططاتهم لتدمير مصر واحتلالها".