بدء عرض "طلقتك نفسي" على قناة النهار 19 أكتوبر

أعلنت شبكة تليفزيون "النهار"، بدء العرض الأول والحصري لمسلسل "طلقتك نفسي" على شاشة "النهار العامة" و"النهار دراما" بدءً من يوم 19 أكتوبر الجاري.

ويدور المسلسل حول حالات الطلاق في إطار دراما اجتماعية تتميز بالطابع الكوميدي، كما يطرح المسلسل قضايا مختلفة ووجهات نظر متنوعة من زوايا وآراء مختلفة.

ويقوم ببطولة المسلسل عدد من النجوم، من بينهم محمد عادل وهاجر أحمد وأحمد عصام وولاء الشريف وكارولين عزمي ومحمد مهران ونانسي صلاح وأحمد الشامي وهايدي موسي ومحمد العمروسي وكريم عبد الجواد.

كما يضم المسلسل نخبة من ضيوف الشرف، من بينهم بيومي فؤاد وسوسن بدر وهالة فاخر وصبري عبد المنعم وليلي عز العرب وأحمد صيام ونهال عنبر وحجاج عبد العظيم، والمسلسل قصة وسيناريو أحمد عصام وإخراج محمد النقلي.

ويُذاع المسلسل على "النهار العامة" في السابعة مساءً، وعلى "النهار دراما" في الحادية عشر مساءً بدءً من 19 أكتوبر الجاري.

وكان الفنان بيومي فؤاد، قد انتهى من تصوير مشاهده الأخيرة من فيلم "النمس والإنس" مع الفنان محمد هنيدي، على أن يتم عرضه على بداية العام الجديد، حيث يجسد دور عفريت ضمن عصابة عمرو عبدالجليل خلال الأحداث، والعمل يدور في إطار كوميدي تشويقي.

ويظهر "فؤاد" كضيف شرف، حيث يعاني من مشاكل صحية في وجهه حالت بينه وبين تجهيزات الشكل الخاصة بالشخصية.

"النمس والإنس" من بطولة محمد هنيدي، بيومي فؤاد، وصابرين، ومنة شلبي، ومحمود حافظ، ودنيا ماهر، وشريف دسوقي، وعمرو عبدالجليل، ومن إخراج شريف عرفه.