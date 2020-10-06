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محمود مسلم

السعودية ترفع أسعار بيع النفط إلى آسيا لشهر نوفمبر

كتب:

وكالات
09:16 م | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
أسعار النفط

أسعار النفط

قالت شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية، اليوم، إنها رفعت أسعار البيع الرسمية لشحنات نوفمبر، المتجهة إلى آسيا من خامها العربي الخفيف 0.10 دولار للبرميل، لتبيعه بما يقل 0.40 دولار للبرميل عن متوسط عُمان/ دبي.

كان من المتوقع أن تبقي أرامكو أسعار نوفمبر دون تغيير يذكر للمشترين الآسيويين، تماشيا مع أسعار الشرق الأوسط القياسية، بحسب مسح أجرته رويترز.

وحددت الشركة، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف، إلى شمال غرب أوروبا بخصم دولارين للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتننتال، وإلى الولايات المتحدة عند 1.05 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت، وكلا المستويين دون تغيير عن أكتوبر.

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