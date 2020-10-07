المكالمة بـ500 جنيه.. تفاصيل سقوط "حسناء الشيخ زايد": خريجة جامعة خاصة

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الآداب عن تفاصيل القبض على حسناء الشيخ زايد لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي وهو الترويج لفيديوهات إباحية على مواقع التواصل الاجتماعي ومكالمات جنسية مقابل مبلغ مالي من 100 جنيه إلى 500 جنيه للفيديو.

ودلت التحريات أن المتهمة خريجة جامعة خاصة ومقيمة بإحدى الشقق الفارهة داخل كومباوند شهير بمنطقة الشيخ زايد، وأشارت التحريات إلى أن المتهمة سبق إلقاء القبض عليها فى قضية تعاطي مواد مخدرة.

وأوضحت تحريات المباحث أن المتهمة اعترفت أثناء استجوابها أنها قامت بإنشاء عدد من الصفحات على شبكة الإنترنت وغرف مغلقة تحت مسمى "حسناء الشيخ زايد" تقوم من خلالها باستقطاب راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية، واستأجرت الشقة المقيمة بها لتصوير فيديوهات جنسية بدون إظهار وجهها، وتم ضبط 12 فيديو تظهر فيه المتهمة، وقررت النيابة العامة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ورصدت المتابعة الأمنية، وجود صفحة بأحد المواقع الإلكترونية تحتوي على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي تبدي خلالها المُعلنة استعدادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هويتها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.

وتبين أنها بدون عمل "لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة، وبمواجهتها أقرت باعتيادها على ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق الموقع المشار إليه عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي، وقالت المتهمة إنها تقوم بالتنقل من مدينة الشيخ زايد الى مدينة نصر لاستطقاب الشباب وأضافت بإنشائها الصفحة المشار إليها لذات الغرض.

كما عثر بحوزتها على (2 هاتف محمول أحدهما يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم – مبلغ مالي من متحصلات نشاطها)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.