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لميس الحديدي في أولى حلقات "كلمة أخيرة" لجمهورها: "وحشتوني"

كتب:

شريف سليمان
09:16 م | الأحد 04 أكتوبر 2020
الإعلامية لميس الحديدي

الإعلامية لميس الحديدي

أعربت الإعلامية لميس الحديدي، عن سعادتها بتقديم برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON"، وذلك خلال تقديمها أول حلقة اليوم الأحد.

ووجهت "الحديدي"، الحديث إلى جمهورها، قائلة لهم: "وحشتوني أنا راجعة للشاشات المصرية وكلي شوق، بحد وحشتوني، هذه التجربة الجديدة في مشوار صحفي طويل، أتمنى أن تنال احترام المشاهد قبل إعجابه".

ووجهت الحديدي، الشكر لمن قالت إنهم أشخاص لا تعرف أسماءهم، لكنهم كانوا يقابلونها في أماكن كثيرة ومختلفة -سيدات بالأخص- وكانوا يعربون لها عن شوقهم إليها، ولكل جمهورها الوفي، الذي تابعها بالحب وبالنقد أحيانًا، مع كل تجاربها الصحفية: "شكرًا على الوفاء، أتمنى أن أكون على قدر المحبة وقدر المسؤولية".

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