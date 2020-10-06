طارق شوقي عن الاعتراضات على "التعليم عن بعد": أرفض الجدل من باب الجدل

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على اعتراضات بعض أولياء الأمور عن التعليم عن بعد، فذكر أنه يرفض الجدل من باب الجدل، لكن الوزارة تحل المشكلة الحالية وهي مواجهتها لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتعليم عن بعد هو أفضل حل في الوقت الحالي، في ظل إغلاق تام في بعض الدول.

وأضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن تقليل أيام حضور الطلاب والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي والتعقيم وارتداء الكمامة سببه استمرار أزمة كورونا، وبعد أن تختفي سيعود الحضور بشكل طبيعي في المدارس.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الإجراءات المتخذة هي أفضل وسيلة للتعليم حاليًا، وستوفر الوزارة قنوات تليفزيونية تعرض المناهج التعليمية من الابتدائية إلى الثانوية العامة من خلال شرح وافي يقدمه أفضل الأساتذة، وسيجري رفع الحلقات على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهذا مجرد بديل بسبب عدم تمكن الطلاب من الحضور بشكل يومي.