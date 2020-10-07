بعد تكرار سرقتها.. رئيس "مياه قنا" يكلف بزيادة إنتاج بالوعات الصرف

كلف المهندس محمد جلال، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب الصرف الصحي، بقنا، الورش الفنية بزيادة الطاقة الإنتاجية لأغطية بالوعات الصرف الصحي، لسد العجز الناتج عن سرقتها أو فقدانها.

وأضاف رئيس الشركة، في بيان له اليوم، أن لصوص أغطية بالوعات الصرف الصحى، لا يعيرون اهتمامًا لحجم الكارثة التى يخلفونها جراء جريمتهم النكراء، فبعيدًا عن إهدار المال العام، تخلف سرقة بالوعات الصرف الصحى خطرًا كبيرًا على المارة فى الشوارع، خاصة الأطفال، حيث راح عشرات الأطفال والكبار، ضحايا لطمع وجشع هؤلاء المجرمين.

وناشد المواطنين إبلاغ الخط الساخن ١٢٥ عن أي اتلاف بالممتلكات العامة وخاصة سرقة اغطية البالوعات عبر الأرقام التي خصصتها الشركة ومنها 125 أو من خلال أرقام الموبايل 01275118225 أو الأرقام الأرضية 3160426 علاوة على الواتس اب 01275118225 أو من خلال التطبيق الموجود على المتجر الإليكتروني بالهواتف المحمولة.