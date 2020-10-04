وصول أول رحلة طيران قادمة من فرنسا لمطار الغردقة الدولي

استقبل مطار الغردقة الدولي منذ قليل، أول رحلة طيران قادمة من فرنسا وعلى متنها عدد من السائحين وذلك بعد توقف دام سبعة شهور منذ جائحة كورونا تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران لاستقبال السياحة الخارجية في مطلع شهر يوليو الماضى.

كان في استقبال الطائرة مسؤولو مطار الغردقة الدولي وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه كإجراء متبع لوصول أولى الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية، كما قام فريق من العلاقات العامة بالمطار بإنهاء إجراءات الوصول مع تطبيق كافة الضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية المتبعة للحفاظ على سلامة وصحة الركاب والعاملين بالمطارات المصرية.

وأجرت فرق طبية من الحجر الصحى والطب الوقائى برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الكشف الطبي على بعض الركاب الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم بـ72 ساعة وذلك للتأكد من خلوهم من أى إصابات بكورونا.

وأشار أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، إلى أن مطار مرسى علم استقبل صباح أمس السبت أول رحلة طيران قادمة من فرنسا وعلى متنها 97 سائحا، موضحا أن هاتين الرحلتين تعدان أولى الرحلات السياحية القادمة من باريس منذ تعليق رحلات الطيران في مصر مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أن مطارات مرسى علم والغردقة سوف تستقبل رحلات طيران قادمة من فرنسا كل يوم سبت من كل أسبوع.

وأكد محافظ البحر الأحمر على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بمطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين، وإجراء تحليل pcr للسياح والوافدين من الخارج للسائحين الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم بـ72 ساعة وذلك للتأكد من خلوهم من أى اصابات بكورونا.

جدير بالذكر استقبل مطار الغردقة ومرسى علم الدولي عدد من رحلات الطيران تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران الخارجي من عدة دول أجنبية تقل الآلاف من جنسيات مختلفة من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر وصربيا ومقدونيا ومولدفا ورومانيا وبولندا وبلغاريا.