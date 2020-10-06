وزير التعليم: طباعة الكتب المدرسية إهدار للمال في ظل وجود "PDF"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طبع الكتاب المدرسي يعد إهدارا للمال في ظل وجود الكتاب "PDF" ووجود مصادر تفاعلية ومصادر رقمية عديدة، حيث إن الوزارة أنفقت مليارات على تعديل البنية التحتية للمدارس والتابلت وتعديل السيرفرات.

وأضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن صدره يتسع للرد على أولياء الأمور وتفنيد الشائعات وتوضيح خطة الدولة والوزارة لتطوير التعليم، فهو يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتطبيق "واتس آب" ويرد على هاتفه باستمرار ولم يفعل ذلك الأمر أي وزير تعليم من قبل.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن العام الحالي سيجري تقدير المعلم فيه كما وعد الجميع، مضيفًا "أوضحنا خلال وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أمر بإعادة خطة لتحسين أجور الموظفين، نقوم بإعدادها حاليا بالتعاون مع وزير المالية ورئيس الوزراء، وسيجري الانتهاء من هذا الخطة قبل نهاية العام الحالي".

وأوضح أن الدولة لديها توجه لحل مشكلات المدرسين في المدارس الحكومية والأزهرية والإداريين، وسيتم زيادة المرتبات بجانب توفير طرق أخرى تساعد في زيادة دخلهم عن طريق المنصات الجديدة ومجموعات التقوية.

وأعلن أن العمالة المؤقتة لا تتبع للوزارة أو الموازنة العامة ولكنها تابع لمجالس أمناء المدارس والمحافظين، حيث إنها هي الجهات المخولة بزيادة رواتبها أو تعيينها، متابعا "لكن احنا في الوزارة مبنقباش شايفنهم".