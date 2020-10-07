محرر عسكري بحرب أكتوبر: شوفت جنود بيفجروا نفسهم عشان يحموا فرقتهم

قال الكاتب الصحفي عبده مباشر، أحد المحررين العسكريين الذين غطوا انتصار أكتوبر المجيد إنه لم يستطع أحد من الصحفييين أن يحضر يوم بدء الحرب في 6 أكتوبر، ولكن في يوم 7 أكتوبر كان موجودًا في قطاع المشاة، لافتا إلى الشارع المصري يوجد به شيء اسمه أما قبل 6 أكتوبر وما بعدها، حيث إن الفترة قبل حرب السادس من أكتوبر كان الشارع المصري يعيش تحت تأثير نكبة يوليو 1967.

وأضاف "مباشر"، في لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الشعب المصري تأكد يوم السادس من أكتوبر أن هناك حرب حقيقية يعيشها الجيش المصري، وبشكل مفاجئ بعدما كان الشعب يتكدس أمام المجمعات الاستهلاكية يوم السادس من أكتوبر، كانت المجمعات فارغة، والجميع جاهز للحرب ويتابعها، لافتا إلى أن أقسام الشرطة لم تسجل أي جنحة أو جناية أثناء فترة حرب أكتوبر نتيجة الفطرة الوطنية النقية لدى المواطن المصري، حتى المجرم توقف عن الجريمة في هذا التوقيت، المصري تأكد أن البلد في حالة حرب حقيقية، مؤكدا أن البيانات العسكرية في حرب أكتوبر كان بها تدقيق في صحة المعلومة التي يتم نقلها للمواطنين.

وأشار إلى أنه في يوم 7 أكتوبر كان في الفرقة 18 مشاة، ووجد أن قائد الفرقة يقود المعركة من فوق الأرض وليس من عربة قيادة أو مدرعة، ووجد شيء ملفت للنظر، حيث إنه كان هناك دبابتان تحاولان الوصول إلى الفرقة، ووجد اثنين من الجنود ضحوا بحياتهما من أجل تدمير الدبابتين قبل وصولهم للفرقة، "واحد حط لغم على صدره وخلى الدبابة تدوس عليه فتنفجر، والجندي الثاني مسك أر بي جي، واستنى الدبابة تقرب منه جدا، وضرب في الدبابة ومات تأثرا بالصاروخ في مبادرة منهم من أجل حماية الفرقة".