هشام الحلبي: مصر خاضت حرب أكتوبر بمنتهى الاحترافية والقوة

قال اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إننا لكي نعيش في سلام، يجب علينا امتلاك كل مفاتيح القوة، والرئيس عبدالفتاح السيسي، أشار في كلمته بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، إلى أننا نعيش في منطقة مضطربة وامتلاك مفاتيح القوة هو ما سيعيد أي حق.

وأضاف "الحلبي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن"، الذي يذاع على قناة "Extra News" الفضائية، اليوم الثلاثاء، أن طبيعة التهديدات في المنطقة تتغير مع الزمن، وهذا طبيعة الأمور، والتهديد حاليا يضرب فكرة الدولة القومية، والعدو نفسه ليس واضحا كما كان في حرب عام 1973م.

وأوضح المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن القدرات الشاملة للدولة هي مجموعة من القوى، منها العسكرية والسياسية والاقتصادية، مشددًا على أن نهج التنمية الشاملة المستدامة هو الطريق إلى المستقبل، وطريق الحفاظ على الدولة.

وأشار إلى أن حرب 1973 كانت تقليدية بين جيوش نظامية، واضحة، تمتلكها دول معروفة، وما فعلته مصر في حرب أكتوبر كان في منتهى الاحتراف، لدرجة أنه جعل العدو لا يدخل في مثل هذه الحروب مع مصر مرة أخرى.

وقال المستشار بأكاديمية ناصر، إن الدولة كلها كانت تحارب في عام 1973، وحروب الجيل الرابع تعتمد على هدم الدولة من الداخل، بتدخل إقليمي ودولي يجعل الدولة تتآكل بأيدي أبنائها، مشددًا على أن الوعي هو الأساس في التصدي لمثل هذه النوعية من الحروب.