صاحب صورة "إشارة النصر" في حرب أكتوبر: عبرت بيها عن خريطة سيناء

كشف البطل محمد طه، كواليس أشهر صورة "إشارة نصر" في حرب أكتوبر، واصفًا الإشارة بـ"الأيقونة ولفت العالم كله".

وأضاف "طه"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، وتقدمه الإعلاميين عمرو خليل، وريهام إبراهيم، أن الإشارة حدثت في اليوم الثاني من حرب أكتوبر، وكان هناك هجوم عليهم بالطيران الإسرائيلي، وسقط صاروخ بتر رجل زميل له، وكان أمامه خياران إما أن ينزف ويموت، أو ينقذه شخص آخر ويحمله ويعود به 4 كيلو مترات ويعبر به قناة السويس لإنقاذه.

وأشار إلى أنه نفذ الخيار الثاني بحمل زميله، "شلته على كتفي ومشينا 5 كيلو، وكل ما تحصل غارة ندخل أنا وهو سِتر، ولما تخلص أشيله لحد ما وصلنا قناة السويس، وأخدته سباحة لحد ما عبرنا للغرب وسلمته للعلاج".

وتابع: "شافني مراسل عسكري، كان من أخبار اليوم اسمه فاروق رمضان، قالي عاوز أصورك فرفعت له علامة النصر، واللي بتشبه خريطة سينا بالظبط، صباع خليج العقبة والصباع التاني خليج السويس، والاتنين بيحتضنوا سيناء، لافتا إلى أن الرئيس السادات قال له أهلا بالبطل اللي بشرنا بالنصر لأن العلامة كانت تاني يوم الحرب".