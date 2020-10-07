منتج فيلم الممر: صرفت 61 مليون عليه وكسبت منه ماديا وأدبيا

حكى المنتج هشام عبدالخالق منتج فيلم "الممر" تفاصيل انتاجه للفيلم مشيرًا إلى أنه كان يبحث عن تقديم فيلم يظهر الصلابة والقوة والروح التي يحب بها المصريون بلدهم وأرضهم وتوصيل رسالة للشباب عن حب البلاد.

وقال"عبدالخالق" في مداخلة عبر "سكايب" مع برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية "cbc"، إن الفيلم عن الفترة من عام 1967 لعام 1968، والتي شهدت بداية عمليات الاستنزاف مشيرًا إلى أن الشباب سمعوا عن هذه الحرب ولم يعرفوا ماهيتها.

وتابع أنه طلب من المخرج شريف عرفة بأن يظهر الانكسار الذي حدث في الشارع ووضع الشارع في هذا الوقت، لافتًا إلى أنه تواصل مع اللواء محيي نوح لمعرفة ما حدث في موقعة السنترال مؤكدًا أنهم كانوا يهدفون لعرض الانتقال من النكسة للانتصار وأن هذه هي الرسالة من الفيلم.

وأضاف: "لازم يبقى عندك ثقة في القوات المسلحة وأي انسان ممكن يحصل له انكسار لظروف عمل أو في حياته الشخصية المفروض يبقى عنده اصرار وصمود".

وتابع "عبدالخالق": "قولت المنتجين هتقول عليا إني مجنون لكن حصل التفاف على الفيلم وفي النهاية المصاريف اللي صرفتها غطيتها وكسبت شوية صغيرة".

وكشف عن أرباح فيلم الممر موضحًا أنه أنفق على الفيلم 61 مليون وحقق أرباح مالية وأدبية عظيمة من وراء الفيلم وأن ذلك يشجع المنتجين على إنتاج الأعمال الوطنية.