ابن العباسي أول من رفع العلم على سيناء: كان متعطش لأرض الفيروز

كشف نصر العباسي، نجل البطل محمد العباسي، كواليس رفع والده أول علم مصري في سيناء، لافتا إلى أن والده والمقدم ماجد الجندي صعدوا على خط بارليف حتى يستطيع المهندسون العسكريون فتح الثغرة، وهو ما مكنهم من أن يكونوا أول نقطة حصينة معتبرًا أنهم "كانوا متعطشين لأرض سيناء".

وأضاف "العباسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل وريهام إبراهيم في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "CBC"، أن صورة رفع العلم جاءت بعد اقتحام خط بارليف وكانت أول نقطة حصينة، وتقع بين "الكاب" و"التينة"، تحديدا بجوار النصب التذكاري بالمعدية رقم 6 بمنطقة التمساح.

وأشار إلى أن والده كان دائما يذكر زملائه في الحرب مثل المقدم ماجد الجندي، وكان من بورسعيد، وجميعهم كانوا عصبة واحدة ويد واحدة في رفع العلم، "المقدم ماجد أول واحد طلع النقطة الحصينة وقال خد يا عباسي ارفع العلم"، لافتا إلى أن والده أصيب في حرب الاستنزاف ولكنه أصر على خوض معركة نصر أكتوبر.