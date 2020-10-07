ابنة عبدالرحمن القاضي صاحب أشهر صورة في حرب أكتوبر تكشف تفاصيلها

كشفت صفاء القاضي، ابنة البطل عبدالرحمن القاضي، صاحب إحدى أشهر صور حرب أكتوبر، كواليسها، قائلة إن هذه الصورة كانت تشاهدها منذ الصغر نظرا لاحتوائها على معاني كثيرة، "كبرنا عليها وكنا بنشوفها في التلفزيون وبيحكولنا قصتها وكانت قصتها غريبة شوية".

وأضافت "القاضي"، خلال اتصال عبر "زووم" مع برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "CBC"، ويقدمه عمرو خليل، وريهام إبراهيم، أن والدها كان مفقودا في حرب أكتوبر لمدة 6 أشهر وعرفوا من خلال هذه الصورة أنه على قيد الحياة، وعندما أذيعت اتصلت بهم القوات المسلحة وأخبروهم بأن صاحب الصورة حي وليس شهيدًا.

وأشارت إلى أن والدها أجريت معه حوارات صحفية كثيرة، كما أنها أجرت حوارات صحفية معه نظرا لأنها تعمل صحفية، وكان يؤكد بعدم علمه بمصدر الصورة، ولا يتذكر كيف التقطت، ولكن يقول إنها ملابسه وساعته.

وعن كواليس الصورة تابعت: "بابا قالي إنه كان في خندق محاصرين وإسرائيل كانت ببعبت لهم طائرات لمدة 16 ساعة ويوم الجمعة كانت بتضرب قنابل لمدة 20 ساعة عشان يوم أجازتنا وبالرغم من كدة كانوا بياكلوا ويشربوا ويغسلوا هدومهم ويصلوا وعايشين".