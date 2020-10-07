مصرع مواطن وإصابة 5 بينهم أمينا شرطة في حادثين بقنا

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادثين في منطقتين مختلفتين في قنا، الأول حادث سير في مركز قنا في دندرة والثاني بجوار كمين البياضية.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف، بمصرع شخص وإصابة 2 آخرين إثر وقوع حادث سير بمنطقة كمين دندرة.

وقال مصدر إنه جرى العثور على شخص مجهول الهوية، 47 عاما، لقي مصرعه، وأصيب يوسف عدلي يوسف، 37 عاما، أمين شرطة، وفايز أحمد علي عبدالعزيز، 45 عاما، أمين شرطة.

نقلت الجثة إلى مستشفى قنا العام والمصابون إلى مستشفى قنا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

كما أصيب 3 أشخاص، اليوم، إثر انقلاب موتوسيكل بقرية الأشراف أمام نجع الدومة بقنا، جرى نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قنا، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات.