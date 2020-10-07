من آيات عرابي لكاميرات المذيعات.. الفضائح الجنسية تطارد أيمن نور

فضيحة تلو الأخرى تلاحق السياسي الهارب أيمن نور، لتضاف على السيرة الذاتية المليئة بالفضائح الجنسية، بعدما كشفت مصار لـ"الوطن"، عن وجود علاقة سرية سابقة له مع الإخوانية آيات عرابي، وانفصالهما بسبب علاقاته النسائية. فضح سامي كمال الدين القيادي في جماعة الإخوان الإرهابية، نور، بأن الأخير يضع كاميرات في غرف المذيعات.

سامي كمال الدين يهدد أيمن نور بفضحه

وهدد سامي خلال تسريب صوتي جديد، أيمن نور المشرف على قناة الشرق، بفضح جلساته النسائية، حسب وصفه، قائلًا: "أقسم بالله أنا لو اتكلمت هجيب عاليها وطيها، أنا هجيب اللي اتنشر قبل كدة عن اللي كانوا بيحطوا كاميرات في غرف المذيعات ويمنحوا الجنسية التركية للموجودين في مصر".

وأضاف: "أقسم بالله إذا لم تعود الأمور إلى نصابها الصحيح معايا وغيري، هامنشن أردوغان والحكومتين التركية والمصرية، وهتكلم عن الكوارث مش هاسكت"، متابعًا: "كلام ونميمة وجلسات نسوان وفي الآخر يرفع عليا قضية، هو عارف أنا مين ومستوى تصرفاتي إيه، من فضلكم لموا الراجل ده".

تأتي تلك الفضيحة بعد ساعات من كشف العلاقة السرية بين نور وآيات عرابي، ارتباطهما وإقامتهما في بيروت ثم الانفصال بسبب علاقات أيمن نور النسائية.

"الوطن" يكشف سر خلافات أيمن نور وآيات عرابي: كانوا مرتبطين

وكشفت مصادر لـ"الوطن"، أن سر الخلافات التي وقعت بين الهارب أيمن نور والإخوانية آيات عرابي، التي وصلت إلى تبادل الاتهامات، مؤكدة أن الخلافات تعود إلى علاقة سرية جمعت بينهما، خلال إقامتهما في بيروت، قبل أكثر من عام.

وأضافت المصادر، أن أيمن نور وآيات عرابي، أقاما علاقة خلال الفترة التي أقاما فيها داخل بيروت، واستمرت العلاقة السرية بعيدا عن الإعلام لنحو أقل من عام، حتى انتهت إلى قرارهما بالانفصال، لتستقر عرابي في الولايات المتحدة الأمريكية، ويستقر أيمن نور في تركيا.

وأشارت المصادر إلى أن قرار الانفصال جاء بناء على رغبة آيات عرابي، بعد أن كشفت علاقة أيمن نور ببعض السيدات خلال فترة علاقتهما، وهو ما دفعها إلى طلب الانفصال، ثم تطورات الخلافات الشخصية إلى اتهامات متبادلة بالاحتيال والسرقة.