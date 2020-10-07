انتهاء تسجيل رغبات الدور الثاني بالأزهر وإعلان التنسيق خلال أيام

انتهت أعمال تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية الأزهرية، والمتخلفين عن التسجيل في المرحلة الأولى، للقبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

وقال الدكتور محمد فرج مستشار رئيس جامعة الأزهر لشؤون التنسيق، إنّه سيتم فتح باب التنسيق لتعديل الرغبات للطلاب والطالبات خلال أيام، يتم بعدها غلق الباب نهائيا.

وأضاف في تصريح له، أنّ مرحلة تسكين طلاب الثانوية الأزهرية بالكليات طبقا للمجاميع الحاصلين عليها، تستغرق من 3 لـ4 أيام، يتم بعدها إعلان نتيجة القبول بكليات القاهرة والأقاليم.

ويبدأ العام الدراسي الجديد بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، في 17 أكتوبر الحالي.

وكانت أعمال المرحلة الثانية لتنسيق رغبات القبول لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، الدور الثاني إلكترونيًّا، بدأت الأحد الماضي، واستمرت ليوم أمس الثلاثاء، ويبلغ عدد الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني من الثانوية الأزهرية 32 ألفًا و969 طالبًا وطالبة، يحق لهم التقدم لتسجيل رغباتهم لدخول كليات جامعة الأزهر عبر موقع التنسيق.

وأعلنت الجامعة أنّ نحو 10 آلاف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم إلكترونيا في أول أيام المرحلة الثانية لتنسيق القبول بجامعة الأزهر، وسط متابعة دائمة ومستمرة من قيادات الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب. وأوضحت أنّ المرحلة الأولى لتنسيق القبول بجامعة الأزهر، شهدت إجراء 100 ألف عملية تسجيل وتعديل رغبات من الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الأول.

وكانت المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية الأزهرية، انتهت الخميس الماضي، والتي يبلغ عدد الطلاب الناجحين بها في الثانوية الأزهرية نحو 77122 طالبًا.

وكان مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وافق على بدء العمل بمكتب تنسيق القبول الإلكتروني بالجامعة، لتمكين طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية.

وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أنّ المجلس وافق على إضافة معهد نظم المعلومات الإدارية بكليات التجارة بنين وبنات، إلى رغبات التنسيق بدءًا من العام الدراسي الحالي.

وأضاف المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أنّه وافق أيضًا على إضافة معهد معاوني القضاء بكليات الشريعة والقانون للبنين، وشعبها بـ"الدراسات الإسلامية والعربية للبنات"، إلى رغبات التنسيق بدءًا من هذا العام، وتقرر افتتاح المعهد بالكليات المذكورة في "القاهرة، طنطا، تفهنا الأشراف، وأسيوط".

ووافق المجلس على إضافة فصول الهندسة الزراعية بأسيوط إلى رغبات التنسيق بدءًا من هذا العام، وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الحد الأدنى بنسبة 2% لطلاب محافظة شمال سيناء، الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، شريطة أن يكون مقيمًا بها فعليًا.