محافظ قنا بمحطة "حجازة": 6.4 مليار جنيه استثمارات مياه الشرب

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، التشغيل التجريبي لمحطة مياه الشرب بقرية "حجازة بحري"، بمركز قوص، والتي تعمل بنظام "فائق الترشيح"، بتكلفة استثمارية إجمالية 54 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية تبلغ 120 لتراً في الثانية.

وأكد محافظ قنا، خلال جولة تفقدية شملت عدداً من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بمركزي قنا وقوص، أن هذه المشروعات، الممولة من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، تأتي في إطار سعي المحافظة إلى إنشاء محطات جديدة لمياه الشرب، ورفع كفاءة وقدرات المحطات القائمة حالياً، لتلبية الطلب المتزايد على المياه.

وأوضح "الداودي" أن إجمالي استثمارات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في قنا، تبلغ 6.4 مليار جنيه، حيث يجري تنفيذ 58 محطة لمياه الشرب، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ 37 محطة وشبكات مياه، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ 5 مشروعات في قطاع الصرف الصحي، كما يجري استكمال تنفيذ 26 مشروعاً يجري العمل بها.

رافق المحافظ خلال جولته لتفقد هذه المشروعات بمركزي قنا وقوص، فجر اليوم الأربعاء، نائبه حازم عمر، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، العميد محمد جلال، وأعضاء وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتابع محافظ قنا سير العمل بالمرحلة الأولى من مشروع الصرف الصحى لقرى شمال قنا، والذي يتم تنفيذه ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، ويتكون من محطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار ومحطة معالجة بتكلفة إجمالية تصل إلى 457 مليون جنيه، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 29 ألف متر مكعب يومياً، ومن المقرر زيادتها مستقبلاً لتصل إلى 40 ألف متر مكعب في اليوم.

واعتبر "الداودي" أن مشروعات الصرف الصحي، التي يجري تنفيذها في مختلف مدن ومراكز قنا، تُعد من المشروعات الخدمية ذات الأولوية، لتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم الضرورية، حفاظاً على البيئة والصحة العامة، مؤكداً أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ خطط الدولة التي تستهدف توفير خدمات الصرف الصحي للمواطنين في جميع القرى والنجوع.