محافظ الغربية يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمركزي المحلة وطنطا

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية عددًا من المشروعات الخدمية بالمحافظة، اليوم، للوقوف على معدلات الإنجاز وسرعة الإنتهاء من الأعمال .

بدأت الجولة بزيارة لمشروع "محطة البيض" بقرية كفر الشيخ سليم، لمتابعة إنشاء عدد ٨ عنابر بتكلفة ٧٣ مليون جنيها، من المقرر تسليمه خلال 13 شهرًا، واستمع المحافظ إلى شرح من الشركة القائمة على التنفيذ التي قامت بأعمال التسوية وفحت القواعد وبدأت بأعمال أساسات عدد ٣ عنبر.

واستكمل المحافظ جولته بزيارة لمدينة المحلة، تفقد خلالها أعمال رصف الطريق المؤدي لمحطة الصرف الصحي بالدواخلية، وأكد المهندس المسئول الإنتهاء من الطريق نهاية الشهر الجاري، كما تفقدالمحافظ أعمال تطوير بوابة مدخل مدينة المحلة ومحطة المياه بالمحلة مطالبًا بتعديل السور بما يسمح بإضافة مساحة لتوسعة الشارع.

وانتقل إلى ميدان محطة السكة الحديد بالمحلة ومصنع تدوير القمامة واختتم الجولة بمتابعة ما تم الإنتهاء إليه من أعمال في مجزر قرية شبشير الآلي مشددصا على إزالة أية معوقات لإنجاز الأعمال وسرعة الإنتهاء من إنشاء المحطة.