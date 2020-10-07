يعملوها الصغار.. مصابان في مشاجرة بالآلي بين عائلتين بسوهاح

أصيب شخصان بطلقات نارية في أنحاء متفرفة من الجسم، مشاجرة بين عائلتين بدائرة مركز شرطة البلينا، في محافظة سوهاج، بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على طرفي المشاجرة، وتم ضبط بندقية آلية بحوزة أحد الطرفين.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط مصابين نتيجة إطلاق أعيرة نارية في مشاجرة بين عائلتين، بدائرة المركز.

وبانتقال مأمور وضباط مباحث المركز، تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول "أحمد ج. أ."، 29 سنة، عامل، مصاب بطلق ناري في الفخذ، فتحتي دخول وخروج، و"محمد ج. أ."، 25 سنة، عامل، مصاب بطلق ناري في الذراع الأيسر، فتحتي دخول وخروج، وتم نقلهما إلى مستشفي سوهاج الجامعي، والطرف الثاني "الأمير م.ع."، 41 سنة، سائق، و"منصور ح. م."، 25 سنة، عامل، ويقيم الطرفان بذات الناحية.

تمكنت قوة من مباحث المباحث ضبط طرفـي المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية آلية، وبسؤالهما اتهم الطرف الأول الطرف الثاني بالتعدي عليهمان وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزة الثاني، وإحداث إصابتهما، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين على الجيرة ولعب الأطفال، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

تأتي هذه المشاجرة، التي استخدمت فيه الأسلحة الآلية، بدائرة مركز البلينا، بعد أيام من حادثة مماثلة في قرية "أولاد خلف"، بدائرة مركز دار السلام، في محافظة سوهاج أيضاً، بسبب خلافات الجيرة، أسفرت عن إصابة 5 أشخاص، بينهم 3 سيدات، تم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي.