محافظ قنا يتفقد مخر سيل "كلاحين قفط".. ويأمر بتطهير ترعة "المسيد"

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مخر سيل "الكلاحين" بمركز قفط، اليوم، للاطمئنان على جاهزيته واستعداده لاستقبال السيول المحتملة في فصل الشتاء، رافقه، نائبه، حازم عمر، والمهندس صبري مختار، وكيل وزارة الموارد المائية والري بقنا وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ووجّه المحافظ إلى ضرورة المرور الدوري على مخرات السيول بنطاق المحافظة، للتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل لمواجهة الأمطار الغزيرة ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

وأضاف الداودى أنه قرر تفعيل غرف عمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية على مدار24 ساعة يوميًا لتلقي أية بلاغات تفيد بهطول سيول وتم ربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة .

وأكد محافظ قنا، أن المحافظة كثفت أعمال التدريب العملي بشكل استباقي ودوري، لمواجهة الأزمات والكوارث، بهدف رفع كفاءة فرق الإنقاذ والطواريء بشكل ميداني، كما أشار إلى أن المحافظ انتهت من تجهيز ١٢ مخرا للسيول بالتنسيق مع مديرية الري، بهدف استقبال مياه السيول خلال موسم الشتاء، مع تعظيم الاستفادة بها في مجال الزراعة.

ومن ناحية أخرى، وجه محافظ قنا تعليماته بتطهير ترعه "المسيد" بمركز قوص خلال جولته التفقدية التى أجراها اليوم لعدد من المشروعات الخدمية، ووجّه الداودى مسئولي الوحدة المحلية لمجلس المدينة ومسئولي الري بضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجارى المائية بنطاق المدينة والقرى التابعة لها من حيث حالة التطهير ومناسيب المياه للحفاظ عليها من التلوث والتنسيق مع الوحدات المحلية للمدن والقرى لرفع المخلفات ونواتج التطهير فور جفافها مباشرة .