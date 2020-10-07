دعاية انتخابية في حملة لتنظيم الأسرة.. التطور الجديد لـ"سرقة اللقطة"

حملات الدعاية الانتخابية في مصر، دائما ما تأخذ مسارات وفعاليات غير مألوفة، ومع ارتفاع دور "السوشيال ميديا" وإدراك كثير من المرشحين بتأثيرها، بدأ البعض في ابتكار الحيل لاستغلالها في الترويج لأنفسهم ونسب أعمال لهم والتضخيم منها، حتى وإن كان حضورهم فيها شرفيا بحكم وظيفتهم، أو عن طريق الصدفة، متبعيين طريقة "خد اللقطة واجري".

نموذج رجب محمد الزكي، في دمياط يجسد هذه الحالة، المرشح عن الدائرة الثانية مركز الزرقا، ورمزه الكرة الأرضية، إذ استغل الرجل الذي يشغل وظيفة مدير مدرسة فهيمة بدوي بقرية سيف الدين، استضافة مدرسته حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، في الترويج لنفسه عبر نشر صور له من الفعالية على صفحة حملته الانتخابية على "فيسبوك".

ورغم تعجب البعض من تصرف مدير المدرسة، وانتقادهم له متسائلين "إيه اللي جاب القلعة جنب البحر؟"، إلا أنه لم يتوقف عن فكرة "اللقطة"، إذ نشر على صفحته صورا تذكارية التقطها مع عدد من لاعبي فريق شرمساح خلال دورة رياضية تحمل اسم الكابتن صابر الزكي، مقدما التهنئة لهم، كدلالة لدعمه الرياضة والرياضيين.

الغريب أن رجب الزكي صاحب رمز "الكرة الأرضية"، طالب أهالى دائرته بدعمه في انتخابات مجلس النواب المقبلة، حتى "تستمر مسيرة العطاء من أجل بلدنا، ومستقبل أبنائنا" -بحسب قوله-، قبل أن يختتم: "نخطو إلى الأمام، صوتكم تاج فوق رؤوسنا، معا نحو غد أفضل".

وينافس الزكي ٤٨ مرشحا بدائرته الانتخابية، التي تضم مراكز "كفر سعد وفارسكور ومدينة السرو"، ويخوض الانتخابات على المقعد الفردي مستقل.