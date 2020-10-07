بتخفيض 50%.. دورات تدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن توفير دورات تدريبية بمركز التدريب التابع لديوان عام المحافظة بتخفيض 50% لذوي الاحتياجات الخاصة، بالتنسيق بين وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة ومركز التدريب، مشددًا على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمامهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة وتحقيقاً لخطط التنمية المستدامة.

وأوضحت عبير عبدالغني، مدير وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بديوان عام المحافظة أن الوحدة مستمرة في استقبال طلبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للعمل على التنسيق مع باقي الادارات والهيئات والمؤسسات المختلفة لتقديم خدمات أفضل لهم وتذليل العقبات التي قد تواجههم بالقطاعات المختلفة طبقاً للامكانات المتاحة.

وأشارت إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تطبيق الدمج بالطريقة الصحيحة والإستفادة من قدرات هؤلاء الأشخاص مشيرة إلى توفير دورات تدريبية (ICDL، ولغات ، وموارد بشرية، ...) وغيرها بمركز التدريب التابع للمحافظة بتخفيض 50% لذوي الاعاقة وعلى من يرغب الحصول عليها التوجه إلى مقر المركز بالدور الأرضي بالديوان العام للمحافظة ولديه الأوراق اللازمة.