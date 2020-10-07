بتمويل 100%.. تفاصيل المشاركة ببرنامج شباب مصر الرقمية من "الاتصالات"

يوفر المعهد القومي للاتصالات، برنامج تدريب شباب مصر الرقمية، بهدف بناء قدرات الكوادر الشابة على التطورات الحديثة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لدعم خلق فرص العمل، وتوفير المزيد من الإمكانات للمجتمع المصري.

ويتم تنظيم البرنامج، من خلال إنشاء نظام تدريبي متكامل عالي الجودة، يتمحور حول المتعلم ويدعمه محتوى مميز أعدّه أعضاء هيئة التدريس بالمعهد، ومن خلال التعاون مع الشركات الرائدة.

أسلوب التدريب ببرنامج شباب مصر الرقمية يعتمد على دمج التعلم عن بعد من خلال محاضرات تفاعلية وتجارب معملية واقعية عبر شبكة الإنترنت مع إمكانية تنفيذ بعض التجارب المعملية بمقرات المعهد بالقرية الذكية ومدينة نصر وبعض المحافظات، وبهذا الأسلوب يتحكم المتدرب بوقت التعلم ومكانه وسرعة تقدمه بشكل أكبر من البرامج التعلمية التقليدية، كما يتم التدريب على إيجاد وظيفة من خلال منصات العمل الحر على شبكة الانترنت.

شروط القبول ببرنامج شباب مصر الرقمية

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون حديث التخرج من عام 2012 أو ما بعده.

- يشترط التفرغ الكامل خلال فترة المنحة.

- اجتياز اختبارات القبول.

الأوراق المطلوبة في حالة القبول ببرنامج شباب مصر الرقمية

1. صورة من بطاقة الرقم القومي.

2. صورة من شهادة التخرج.

3. عدد 2 صورة شخصية.

4. إقرار تفرغ بمدة المنحة (يتم تحميل الإقرار من على موقع المبادرة).

التزامات البرنامج

- الالتزام بإكمال المسار التدريبي الذي تقدم إليه المتدرب في المدة المحددة.

- الالتزام بحضور المجموعات الدراسية بنسبة 75% على الأقل من مدة التدريب.

المزايا الخاصة بالبرنامج

- تمويل 100% من تكلفة التدريب.

- شهادة من المعهد القومي للاتصالات باجتياز البرنامج التدريبي بنجاح.

- شهادات أكاديمية من الشركات العالمية (للوحدات المؤهلة للشهادات الدولية).

الشروط والقواعد العامة المنظمة للمبادرة

1. الالتزام برفع كافة المستندات المطلوبة على موقع المبادرة الإلكتروني بمجرد الموافقة على هذه الشروط والقواعد المنظمة للبرنامج التدريبي شرط أساسي للقبول بالمنحة:

- صورة ضوئية من شهادة التخرج.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

- الإقرار الموقع من المتدرب.

2. التوافق مع الـPrerequisites لكل برنامج تدريبي شرط أساسي للقبول في المنحة.

3. الالتزام بعدد ساعات التدريب المقررة (6 ساعات تدريب يوميا).

4. الالتزام بنسب الحضور المقررة على ألا تقل عن (75%).

5. الالتزام بالسلوك اللائق في التعامل مع المدربين والمنظمين للمبادرة.

6. الالتزام بالمحافظة على المقررات الدراسية وعدم نشرها على المواقع الإلكترونية (حقوق الملكية الفكرية).

7. الالتزام بصحة جميع البيانات المدونة بالإقرار.

8. الالتزام بتقديم إقرار جديد موقع من المتدرب عن كل دورة تدريبية يلتحق بها المتدرب.

9. الالتزام بتقديم أو إرسال اعتذار عن طريق البريد الإلكتروني عن استكمال المنحة بحد أقصى 48 ساعة قبل بدء المنحة التدريبية.

10. لن يعتد بأي مراسلات إلا من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للمبادرة digitalegyptyouth@nti.sci.eg

تفاصيل برنامج شباب مصر الرقمية

- المنحة تستهدف الشباب حديثي التخرج من دفعة 2012 - 2020.

- الدراسة اون لاين عبر الإنترنت من خلال Interactive Live Sessions.

- الدراسة أون لاين من خلال محاضرات مباشرة بين المدرب والمتدربين باستخدام برنامج زووم وليس محاضرات مسجلة وبالتالي سيكون هناك تفاعلًا ومشاركة كاملة بين المدرب والمتدربين.

- الدراسة ستشمل الجانب النظري والعملي وسيتم تغطيته بشكل وافي حسب المحتوى الذي تشملة الوحدة التدريبية باستخدام أحدث الوسائل والبرامج المخصصة لذلك.

- الوحدة التدريبة مدتها شهر واحد - 20 يوم دراسة.