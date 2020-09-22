وكيل صحة مطروح: ارتفاع أعداد الشفاء من كورونا بعزل النجيلة لـ 42

أعلن الدكتور محمد على وكيل مديرية الصحة بمطروح عن تعافى 42 مريض كورونا فى مستشفى عزل النجيلة خلال الأيام الماضية وخروجهم على عدة مرات وجميعهم بخير تعافى نهائى، واستمرار متابعة 25 حالة بالمستشفى تخضع للعلاج وتسجيب له.

وقال "على"، إن مستشفيات الحميات والصدر بمطروح بهما 5 حالات وهما تقومان بدور الفرز ومتابعة العزل المنزلى لبعض الحالات ويتم تحويل الحالات الصعبه إلى عزل النجيلة.

وأضاف أن مستشفى النجيلة تعمل من خلال طاقم طبى مدرب وعلى مستوى من الكفاءة والخبرة التى تمكنه من التعامل مع هذا الفيروس كأول مستشفى عزل فى مصر تعاملت معه.