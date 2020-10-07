جامعة عين شمس: حصدنا 6 جوائز تقديرية للدولة لأول مرة.. ونسعى للزيادة

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن حصول الجامعة على 6 جوائز للدولة التقديرية والتشجيعية والمرأة التقديرية، لم يكن يحدث من قبل، وكانت أقصى ما يحصد 3 جوائز كل عام، مشيرا إلى حالة من السعادة غامرة في الإدارة العليا للجامعة وكليات الجامعة.

وأضاف المتيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"على قناة "ten"، أنه لم يكن راضيا عن عدد الجوائز التي تحصل عليها الجامعة، خصوصا أن عين شمس جامعة عريقة، لذلك اتبع منهج تشجيع أعضاء هيئة التدريس ورموز الجامعة في كل المجالات، على التقدم والمنافسة على الجوائز بصرف النظر عن النتيجة، في ظل التشجيع الواضح من الدولة، بجانب الحوافز المادية والأدبية التي تقدمها الجامعة.

واعتبر المتيني، حصول شباب الباحثين بالجامعة، على 3 جوائز من أصل 6 "علامة مضيئة"، خصوصا أن جامعة عين شمس ركزت في الفترة الماضية على البحث العلمي ومخرجاته والنشر الدولي وتشجيع المشروعات البحثية.

وحصلت الدكتورة وجيدة أنور، أستاذة طب المجتمع بعين شمس، على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية، و3 من شباب الباحثين من كلية الهندسة، وكلية العلوم وكلية التربية، وجميعهم من كليات مختلفة وأعمار مختلفة، سواء كانوا شباب أو في منتصف العمر.

وأوضح المتيني، أن "جامعة عين شمس بها 250 ألف طالب، وهو رقم كبير جدا، وإدراتهم قائمة على المتابعة والاهتمام بالتفاصيل في كل كلية وعمل زيارات ميدانية دائمة مع العمداء والوكلاء"، مشددا على التمسك والعمل بروح الجماعة وفريق العمل الواحد، مشددا على أنه يعمل على زيادة عدد الجوائز التي تحصل عليها جامعة عين شمس الفترات المقبلة.