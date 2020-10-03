جامعة عين شمس: ندوات توعوية للعاملين استعدادا للعام الدراسي الجديد

نظم قطاع شئون التعليم و الطلاب بجامعة عين شمس، سلسلة ندوات توعوية لأكثر من 800 من الإداريين والأخصائيين العاملين بقطاع المدن الجامعية، للتوعية بمخاطر فيروس كورونا وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية تحسبا لفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك استعدادا للعام الجامعي الجديد 2020-2021، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ألقت المحاضرات الدكتورة مشيرة حليم صبري بفريق مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة عين شمس.

ومن جانبه أكد "سعود"، أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الطلاب وكافة المترددين، لضمان عام آمن، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات الاستباقية نفذتها الجامعة منذ ظهور هذا الوباء عالميًا وحتى قبل وصوله إلى مصر.

وأشار، إلى أن المنظومة الصحية والطبية بالجامعة نجحت في السيطرة على الأوضاع داخل المجتمع الجامعي، الأمر الذي أدى إلى مرور فترة الامتحانات لطلاب السنوات النهائية بسلام دون التعرض لأية مشكلات، كذلك تجاوز فترة التنسيق بمراحله الثلاثة للطلاب الجدد بكل يسر.

وأضاف "سعود"، أن مستشفيات جامعة عين شمس والإدارة العامة للشئون الطبية على أهبة الاستعداد للتعامل الفوري، مؤكدًا تسخير الجامعة لكل الإمكانات اللازمة لتوفير خدمة طبية على أعلى مستوى.

تقام الندوات التوعوية بقطاع المدن الجامعية تباعًا لارشاد الطلاب لاتخاذ كافة التدابير اللازمة من الآن وحتى إجراءات التسكين، ثم مرحلة ما بعد التسكين، تحت إشراف الدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ومدير مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة عين شمس، وإبراهيم سعيد المشرف العام على قطاع المدن الجامعية، بتنظيم وحدة الأيزو المستحدثة بقطاع المدن الجامعية ووحدة العلاقات العامة والتوثيق والدعم الفني.