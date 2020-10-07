صالون جمال الدين يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر ويستعرض بطولات النصر

نظم الأستاذ الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، مساء أمس، صالونا ثقافيا افتراضيا بتقنية "فيديو كونفرانس"، احتفالا بالذكرى الـ47 لنصر أكتوبر المجيد.

وتحدث الوزير اللواء محسن النعماني، خلال كلمته في صالون جمال الدين الثقافي رقم 36، عن بعض المعارك التي عاشها مع الفرقة 19 مشاه.

واستعرض اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية في عهد الدكتور شريف إسماعيل، المهام التي كلف بها كنقيب حينئذ في المظلات، خاصة محاصرة قوات العدو في الثغرة واستطلاع وتصوير تمركزاتها.

وروى الدكتور حسن القلا، تجربته في الجيش الثالث أثناء الثغرة، والمهام البطولية التي نفذها اللواء الذي كان يعمل ضمن قيادته، خاصة الصمود في موقع كبريت المحاصر.

واستعرض اللواء أسامة المندوه، تجربته المميزة في البقاء وسط سيناء خلف خطوط العدو، والتي استمرت أيام الحرب وظلت مستمرة بعدها 6 أشهر، وفر خلالها أهم المعلومات الاستطلاعية للقيادة.

وذكر اللواء الدكتور أحمد عبدالرحيم، بعض المهام الاستطلاعية التي نفذها في نطاق عمليات الفرقة الثانية.

وتحدّث الدكتور أحمد جمال الدين موسى، عن تجربته كضابط احتياط شاب، قاد فصيلة مشاة ميكانيكي ضمن اللواء الثالث من الفرقة 16 مشاة، إذ روى بطولات معركة الطالية واحتلال التبة 141 في هجوم ليلي كاسح للكتيبة السابعة أفقد العدو أعصابه، فترصدت قواتنا بضرب مدفعي وجوي شرس استمر أكثر من 24 ساعة متواصلة.

وحلل الفريق حمدي وهيبة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، المعركة والأدوار المتكاملة للقيادات على مختلف المستويات، جنبا إلى جنب مع البطولات الفردية.

ودار حوار ثري بين أعضاء الصالون، وانتهى بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بحياتهم ليتحقق ذلك النصر العظيم.

ويضم صالون جمال الدين الثقافي، نخبة من الوزراء والمسؤولين والمثقفين وأساتذة الجامعات والخبراء في مجال العمل العام، وتناول في حلقاته الماضية موضوعات أدبية واجتماعية أثارت اهتمام المشاركين، مثل التعليم والبحث العلمي والصحة والإسكان والصحافة والإعلام والتغييرات المناخية، وسلوك المصريين والثروة الرقمية وسلامة المواطنين في وسائل النقل، وإعلاء دولة القانون والحفاظ على حقوق مصر في نهر النيل.

كما ناقش الصالون موضوعات عدة في لقاءاته السابقة، بينها: كيفية تفكيك الفكر الإرهابي وعلاقة العرب بالغرب والمشكلة السكانية، وعلاقتها بالتنمية وطريق الحرير والدروس المستفادة من حرب أكتوبر، ومستقبل الاستثمار في السوق العقاري المصري، وحلقة نقاشية حول طب رعاية المسنين ودور ثورة 1919 في بلورة الوطنية المصرية.

وكذلك ناقش الصالون في لقاءات سابقة، تأثير سياسات الرئيس الأمريكي على منطقة الشرق الأوسط، وقوة مصر الناعمة ومصر 2050، وتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد وعلى الجهاز الإداري، وعن مستقبل العمل والتعليم عن بعد، عقب انتهاء أزمة كورونا وتداعيات الفيروس على الاقتصاد.