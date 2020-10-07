حريق هائل في مطعم و8 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران بالمنصورة

شب حريق هائل في مطعم بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية اليوم، مما تسبب في أضرار مادية كبيرة لصاحب المطعم، وتحاول قوات الحماية المدنية محاصرة النيران بعد أن امتد إلي طابقين بالعقار .

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل في مطعم حضرموت بمدينة السلام، وخروج أسنة اللهب والدخان الكثيف من المكان.

8 سيارات إطفاء تنتقل للمكان

ودفعت قوات الحماية المدينة بعدد 8 سيارات إطفاء بقيادة الدكتور العقيد أحمد عوض، مدير إطفاء الدقهلية، وانتقلت سيارات الإسعاف إلي محيط المكان.

وأغلقت أجهزة الأمن شارع عبد السلام عارف الرئيسي بالمنصورة المقابل لمدينة السلام لحين التمكن من السيطرة على الحريق.

رويات شهود العيان

وأكد شهود العيان أن بداية الحريق كانت بتصاعد شرارة من شواية الكفتة من عامل بالمحل امتدت إلي المروحة، ونظرا لأن واجهة المحل جميعها من مادة البلاستيك وبمجرد وصول النيران إليها تصاعدت ألسنة اللهب وسحب الدخان في المنطقة، وتمكن عاملين كانوا بالمطعم وقت وقوع الحريق من الهروب من المكان، إلا أن الدخان الكثيف تسبب في إصابتهما بالاختناق وتم علاجهما بالمكان

وذكر الشهود أن النار بدأت من المطعم بالدور الرضي وخرجت إلي واجهة المحل، ثم امتدت إلى الدور الثاني في العقار والمكون من 4 طوابق، ويجري حاليا إخلاء الدور الثالث لمحاولات إنقاذه من وصول النيران إليه، خاصة مع ظهور أجهزة التكييف منه، ويبذل رجال الإطفاء جهودا كبيرة لمنع وصول النيران إليها .

وأوضحوا أن قوات الإطفاء استخدموا الإطفاء بالبودرة نظرا لوجود بعض المواد التي اشتعلت بها النار لا تستجيب للإطفاء بالمياه، ويدخل رجال الإطفاء بأسطوانات الوردة للمكان للسيطرة على النيران.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية