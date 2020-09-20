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إخماد حريق اندلع داخل مطعم دون إصابات بمدينة السادات

كتب:

إبراهيم الديهي
04:58 م | الأحد 20 سبتمبر 2020
حريق في مطعم بالسادات

حريق في مطعم بالسادات

تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من إخماد حريق هائل اندلع في أحد المطاعم بالمنطقة الثانية في مدينة السادات، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، نجحت في إخماد النيران، دون امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

تلقى مدير أمن المنوفية، اللواء أحمد فاروق القرن، إخطاراً من مدير الحماية المدنية، يفيد بالسيطرة على حريق في مطعم "الواحة" بالمنطقة الثانية، في مدينة السادات، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بدائرة مركز شرطة السادات، للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

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