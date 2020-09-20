إخماد حريق اندلع داخل مطعم دون إصابات بمدينة السادات

تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من إخماد حريق هائل اندلع في أحد المطاعم بالمنطقة الثانية في مدينة السادات، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، نجحت في إخماد النيران، دون امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

تلقى مدير أمن المنوفية، اللواء أحمد فاروق القرن، إخطاراً من مدير الحماية المدنية، يفيد بالسيطرة على حريق في مطعم "الواحة" بالمنطقة الثانية، في مدينة السادات، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بدائرة مركز شرطة السادات، للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.