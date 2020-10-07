مقتل شاب في مشاجرة بسبب معاكسة الفتيات بالمحلة

شهدت منطقة "عزبة خضر"، بمدينة المحلة الكبرى، في محافظة الغربية، مصرع شاب طعناً بأداة حادة، خلال مشاجرة بين مجموعة من الشباب، صباح اليوم الأربعاء، بسبب معاكسة بعض الفتيات، أثناء سيرهن بالطريق العام، تم نقل جثة المجني عليه إلى مستشفى الطوارئ، وجرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية إخطاراً من العميد هشام نوارة مأمور قسم شرطة ثالث المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول مقتل شاب يدعى "محمد أ. س."، 24 سنة، مقيم بمنطقة "عزبة خضر"، بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة.

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب لقي مصرعه طعناً على أيدي مجموعة من شباب العاطلين لخلافات على معاكسة فتيات بمنطقة "عزبة خضر"، بجوار "مصنع كوكاكولا"، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الحادث.